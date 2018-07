Acidente entre caminhão e carreta bloqueia Imigrantes Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e uma carreta bloqueava na manhã de hoje a pista sentido litoral-capital paulista da Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 14,5, em Diadema, no Grande ABC, na divisa com São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 2h30, uma caminhão-tanque transportando um cilindro com ácido clorídrico bateu contra a traseira de uma carreta. Um veículo de passeio também se envolveu no acidente. O caminhão pegou fogo, mas o tanque não foi atingido pelas chamas. Oito equipes dos bombeiros foram acionadas. O motorista do caminhão-tanque teria sofrido apenas escoriações. Por causa do bloqueio, o motorista que segue no sentido capital paulista realizava desvio no quilômetro 16, por dentro de Diadema. Segundo a concessionária Ecovias, que administra a via, mesmo com o bloqueio, o motorista não encontrava lentidão no trecho.