O condutor do carro, Luiz Carlos de Almeida, de 40 anos, e a passageira Alair Walter Camargo, de 44 anos, morreram na hora. Os outros dois ocupantes do automóvel sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a um hospital da região. O motorista do caminhão, Adelar Rochenbach, de 44 anos, saiu ileso.