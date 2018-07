Acidente entre caminhão e carro deixa 3 mortos em AL Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou três mortos e dois feridos na rodovia AL-101, que liga Maceió ao município de São Miguel dos Campos, em Alagoas, na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 4 horas da manhã. O motorista da carreta, que transportava cloreto de sódio, fugiu do local sem prestar socorro. Os feridos foram levados para a Unidade de Emergência de Maceió em estado grave. A polícia suspeita que o acidente tenha sido cometido por ações imprudentes do motorista da carreta.