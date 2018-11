Acidente entre caminhão e carro deixa 3 mortos em MG Três pessoas morreram na madrugada deste domingo, após um acidente entre um caminhão e um carro no quilômetro 570 da BR-381, em Itaguara, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 4h30, quando o caminhão tombou e o motorista do carro não conseguiu frear, atingindo o caminhão. Os dois ocupantes do carro morreram na hora: Euclides Fernandes da Silva e Anazita Dias da Silva, ambos de 61 anos.