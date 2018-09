Acidente entre caminhão e carro mata 3 e fere 3 em MG Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas hoje num acidente envolvendo um caminhão e um carro na altura do quilômetro 380 da BR-262, na região de Juatuba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu quando o carro cruzava a rodovia e acabou atingido pelo caminhão. Todas as vítimas eram ocupantes do carro. Os feridos foram encaminhados aos hospitais João XXIII e Policlínica de Juatuba. O motorista do caminhão saiu ileso.