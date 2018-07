Acidente entre caminhão e carro mata 4 e fere 2 em SC Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou quatro mortos e dois feridos na altura do quilômetro 509 da BR-282, em Xanxerê, Santa Catarina, na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 8 horas e os ocupantes do carro Luiz Carlos Bauer, de 39 anos, Gelson Luiz Rossini, de 16 anos, Giovani Bauer, de 17 anos, e Valencio de Moura Santos, de 51 anos, morreram na hora. O motorista do caminhão, Tiago Avelino Roth, de 18 anos, ficou gravemente ferido. Já o passageiro do caminhão Ezequiel Prates dos Santos, de 22 anos, teve lesões leves. Ambos foram encaminhados a um hospital da região e não há informações complementares sobre o estado de saúde deles.