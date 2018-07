Acidente entre caminhão e carro mata 5 em Sergipe Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro ontem, na BR-235, na altura do município de Carira, em Sergipe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem forçada e acabou colidindo frontalmente com o caminhão. Ainda segundo a polícia, o motorista do carro, José Edilson da Silva, a passageira Gicélia dos Santos Oliveira, de 25 anos, e sua filha Maria Clara dos Santos Oliveira, de 2 anos, Irene Paes Lima, de 72 anos, e Isabel Regina Macedo de Jesus não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A passageira Maria Rosália de Lima, de 46 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão, ainda não identificado, fugiu à pé do local do acidente e ainda não foi encontrado. Durante quase três horas a pista permaneceu parcialmente interrompida e chegou a ser fechada para a retirada dos corpos e limpeza do local. Segundo a polícia, além da ultrapassagem indevida, o excesso de passageiros, já que seis pessoas estavam no carro, e a falta do uso do cinto de segurança nos passageiros do banco traseiro contribuíram para o elevado número de vítimas fatais.