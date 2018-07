Acidente entre caminhão e dois ônibus mata três no ES Três pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas após um grave acidente na madrugada de hoje na BR-101, em Linhares, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 5 horas um caminhão atravessou a rodovia e um ônibus que transportava funcionários da empresa Aracruz Celulose não conseguiu brecar a tempo, colidindo de frente. Outro ônibus, que seguia atrás, conseguiu desviar, colidindo levemente com o outro coletivo, deixando pequenas avarias, sem deixar nenhum dos 43 passageiros feridos. A maioria das vítimas, segundo os bombeiros, estava no ônibus se dirigia para a cidade de Aracruz, transportando os trabalhadores que iriam para o corte de eucalipto da empresa. O motorista do ônibus, Luiz Carlos Lozer, de 44 anos, e os passageiros do caminhão, que ficou totalmente destruído, Dilson de Souza Silva, de 51 anos, e José Douglas Siqueira Crespo, de 36 anos, morreram no local. Os feridos graves, segundo os bombeiros, foram levados para o Hospital Rio Doce e os demais para o Hospital Geral de Linhares.