Acidente entre caminhão e trem interdita rodovia SP-191 Um acidente entre um caminhão e um trem na madrugada desta quarta-feira, deixou duas vítimas fatais na região de São Manuel, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu no quilômetro 195 da rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191) numa pista simples cortada por uma linha ferroviária. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, não é possível determinar o que causou a colisão.