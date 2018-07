Acidente entre caminhão e trem interdita SP-191

A colisão aconteceu no quilômetro 195 da rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191) numa pista simples cortada por uma linha ferroviária. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, não é possível determinar o que causou a colisão.

O motorista e um passageiro do caminhão, ainda não identificados, morreram no local. O acidente causou ainda um vazamento de gasolina, carregamento do caminhão, e o tombamento de dois vagões do trem de carga.

A pista foi interditada durante o período da manhã, mas de acordo com as últimas informações obtidas pela Polícia Rodoviária, já deve ter sido liberada.