Acidente entre caminhão e van deixa 5 mortos no Paraná

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Estado, todos que estavam na van eram atletas e seguiam para um campeonato sul-americano de karatê. Os atletas tinham entre 10 e 13 anos de idade.

As mortes já confirmadas, segundo a Polícia, são as do motorista da van e da mãe de um dos atletas. O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado. Ainda não há informações sobre o número de feridos, mas a Polícia acredita que ao menos 15 pessoas se envolveram no acidente.

O caminhão tombou para fora da pista e a van foi parar no acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito estava lento no local. Não houve, entretanto, bloqueio da estradas.