Acidente entre caminhões deixa um ferido na Régis Bittencourt

Uma pessoa ficou gravemente ferida no começo da manhã desta terça-feira, 23, em um acidente envolvendo dois caminhões, na Rodovia Régis Bittencourt. Por volta das 6 horas, um caminhão bateu na traseira de outro, na pista sentido Paraná, na altura do Km 324, em Juquitiba, no interior de São Paulo. O motorista do caminhão de trás ficou preso às ferragens e foi levado para o hospital da cidade em estado grave, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Por conta do acidente, os motoristas enfrentaram 4 km de congestionamento. Por volta das 9h30, uma faixa permanecia interditada e havia lentidão por conta da curiosidade dos motoristas. Litoral Uma colisão envolvendo duas carretas por volta das 8 horas desta terça causou um congestionamento de mais de 4 km na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá. O acidente aconteceu na altura do Km 264. Os veículos ocupam a faixa da direita, provocando lentidão até o Km 268. Uma vítima com ferimentos leves foi atendida no local. Anchieta O motorista encontra trânsito lento na Rodovia Anchieta, no sentido capital, entre os Km 13 e 10 e entre os Km 23 e 22, devido ao excesso de veículos. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito é normal, sem registros de outros acidentes ou pontos de parada.