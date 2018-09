Acidente entre caminhonete e carro mata 5 na Paraíba Um acidente entre uma caminhonete e um carro deixou cinco mortos na manhã de hoje em uma ponte na PB-004, na região de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), o carro em que estavam as vítimas pertencia à prefeitura de Solânea (PB) e seguia para João Pessoa, onde quatro delas fariam tratamento médico. A quinta vítima era motorista do veículo. O condutor da caminhonete ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região. As causas da colisão serão investigadas.