Acidente entre carreta e carro deixa 5 mortos em SC Cinco pessoas morreram nesta manhã após um acidente envolvendo uma carreta e um carro na altura do quilômetro 429 da BR-282, em Vargem Bonita, Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 7h30 e matou todos os ocupantes do carro. Claudemir da Silva, de 36 anos, Fabio Alves de Carvalho, de 22, Wanderson Guilherme Muller de Salles, de 23 anos, Carlos Gilberto Matoso dos Santos, de 34, e Ramon Velosso Ramos, de 25 anos, estavam no automóvel no momento do acidente. O motorista da carreta, Dirceu Fagundes Oliveira, de 43 anos, saiu ileso.