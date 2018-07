Acidente entre carreta e Kombi mata 2 em mato Grosso Um acidente entre uma carreta e uma Kombi deixou dois mortos e um ferido na noite de ontem, na altura do quilômetro 382 da BR-364, na saída de Cuiabá para Rondonópolis, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão lateral aconteceu por volta das 23h30, quando o motorista da carreta invadiu a outra faixa e bateu na Kombi, que pertencia à prefeitura de Rondonópolis.