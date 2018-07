Acidente entre carreta e micro-ônibus deixa 15 mortos e 7 feridos em MG

Atualizado às 14h06

Uma colisão entre uma carreta e um micro-ônibus deixou ao menos 15 mortos e sete feridos na Rodovia BR-251, próximo à cidade de Padre Carvalho, no norte de Minas Gerais. Os feridos foram encaminhados ao pronto socorro do Hospital Municipal de Salinas.

O acidente envolveu um micro-ônibus do Serviço de Transporte em Saúde do município de Rubelita, que transportava um grupo que receberia atendimento médico em Montes Claros. A Carreta, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle devido à forte chuva e derrapou na pista, causando a colisão. Os dois veículos bateram de frente, na altura do quilômetro 280 da BR-251, de acordo com a polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o pronto-socorro de Salinas, a maioria dos feridos está com fraturas, em estado grave. Pelos menos duas pessoas, inclusive um menor de idade, foram transferidos para Montes Claros.