Acidente entre carretas deixa dois mortos em MT São Paulo, 11 - Um acidente envolvendo duas carretas deixou dois mortos e um ferido na BR-163, na região de Rondonópolis, mo Mato Grosso, na terça-feira, 10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando o motorista José João de Oliveira, de 57 anos, desobedeceu a sinalização e bateu contra o outro veículo. O motorista da carreta atingida, Celso Garcia e Ademar Natal Sopran, de 52 anos, que viajava como passageiro na primeira carreta, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o motorista do veículo que provocou o acidente sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Rondonópolis.