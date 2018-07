Acidente entre carro e carreta deixa 4 mortos no RS Quatro pessoas morreram ontem à noite, em uma colisão frontal envolvendo uma carreta e um carro no quilômetro 317 da rodovia BR-287, em São Vicente do Sul (RS), no centro-oeste gaúcho. Todos os quatro ocupantes do automóvel morreram: o motorista Roberto Carlos Teixeira da Silva, de 45 anos, e os passageiros Arnildo Coelho Rodrigues, 32, Helena Martins de Martins, 40, e a filha dela, Maquitiele Martins de Bastos, 15. O caminhoneiro, João Carlos da Costa Tajes, 56, saiu ileso.