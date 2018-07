Acidente entre carro e carreta mata 4 em Alagoas

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu de frente com uma carreta de carga, com placa do Espírito Santo. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro teria feito uma ultrapassagem arriscada numa curva, quando houve o choque.

Os policiais rodoviários informaram que morreram no local Carlos André dos Santos (motorista do veículo), Eliete Lopes do Nascimento, Agenor Manoel da Silva e uma mulher ainda não identificada. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.