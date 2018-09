Acidente entre dois caminhões deixa 17 mortos na Bahia

Dos mortos, 16 eram adolescentes, tinham idade entre 15 e 18 anos, e estudavam no Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, em São Miguel das Matas. Eles estavam na carroceria do caminhão, voltando do município de Lage, onde teriam ido buscar donativos para uma gincana. A outra vítima foi um dos motoristas. Um estudante morreu no hospital, os demais na estrada.

Por volta das 18 horas de ontem o caminhão que transportava os estudantes se chocou com a carreta e caiu da ponte sobre o rio Jiquiriçá, de uma altura de aproximadamente 15 metros, informou o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio de Jesus (BA), que fez parte do socorro e não descarta que tenha havido mais mortos.

A maior parte dos adolescentes foi retirada do local do acidente por moradores. Os bombeiros resgataram três pessoas, já sem vida, das ferragens e do rio. Os corpos foram levados para o IML de Santo Antônio de Jesus e o Nina Rodrigues, em Salvador. A liberação para enterro deve começar a ser feita ainda hoje, após os processos de identificação.

As autoridades investigam as causas do acidente. As primeiras informações, não oficiais, são de que o motorista do caminhão que levava os estudantes teria feito uma ultrapassagem proibida. Para evitar uma colisão de frente com a carreta, que saiu de Sergipe rumo a Minas Gerais, o motorista desviou e, após um choque lateral, perdeu a direção.