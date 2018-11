Acidente entre dois ônibus deixa 1 morto em São Paulo Um motorista morreu e um passageiro ficou ferido, às 23h45 de ontem, em São Paulo, num acidente envolvendo dois ônibus urbanos da Via Sul no cruzamento da Avenida Paes de Barros com a Rua Capitão Pacheco e Chaves, na Mooca, zona leste da cidade.