Acidente entre dois ônibus deixa 12 feridos no Rio Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas hoje após a colisão entre dois ônibus na Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda, no subúrbio do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6h30. Sete feridos foram encaminhados para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, e cinco foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, no subúrbio, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas teriam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não confirmado pelos bombeiros. Até as 11 horas não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.