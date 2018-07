Acidente entre lancha e jet-ski deixa 2 mortos no MA Duas pessoas morreram no sábado em uma colisão entre uma lancha e um jet-ski no rio Tocantins, próximo à cidade de Imperatriz, no Maranhão. Um casal que estava no jet-ski morreu no local. A Agência Fluvial de Imperatriz (AgImpe) instaurou Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para investigar em até 90 dias o acidente.