Acidente entre microônibus e caminhão fere 11 no Rio Um acidente envolvendo um microônibus e um caminhão de carga deixou hoje 11 pessoas feridas na Avenida Brasil, sentido centro, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por conta da falta de atenção dos motoristas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Salgado Filho, na zona norte da cidade, e para o Hospital Geral de Bonsucesso.