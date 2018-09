Acidente entre ônibus deixa 9 feridos na zona sul do Rio Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos nove feridos na tarde de hoje em frente ao shopping Rio Sul, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O trânsito está lento no local, mas não interdição na Avenida Lauro Sodré, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio). O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre onde as vítimas foram levadas nem o estado de saúde delas.