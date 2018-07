Acidente entre ônibus e caminhão deixa 42 feridos na BA Uma colisão entre um ônibus que levava 40 operários da Tidelli Móveis e um caminhão carregado de madeira, na BA-258 (Estrada CIA-Aeroporto), em Salvador, deixou 42 feridos, na manhã de hoje. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus entrou em uma rotatória, por onde passava o caminhão, que atingiu a lateral do primeiro veículo. Chovia no momento do acidente. Com o impacto, o ônibus tombou na pista e o caminhão saiu da via, parando no canteiro central da estrada.