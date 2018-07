Acidente entre ônibus e caminhão deixa 8 feridos em SP

Três equipes de bombeiros e outras três do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam os feridos. Eles foram levados para os prontos-socorros do Hospital São Paulo, do Hospital Municipal do Jabaquara e da Santa Casa de Santo Amaro. Duas faixas da direita da pista ficaram interditadas até as 4 horas para os trabalhos da equipe de peritos. Contudo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não houve registro de lentidão, devido ao baixo movimento de veículos durante o horário.