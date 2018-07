Acidente entre ônibus e caminhão interdita Via Anchieta Duas pessoas ficaram feridas, uma delas estava presa às ferragens, após a colisão entre um caminhão, um veículo de passeio e um ônibus, na Rodovia Anchieta, na pista sentido litoral. Os veículos, que bateram por volta das 10h30, ocupavam a faixa central da via, na altura do número 1.339, próximo à Rua Regina Aragão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a rodovia foi totalmente interditada para que o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousasse na via e resgatasse o motorista do caminhão. Uma outra pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Assunção, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Oito equipes do Corpo de Bombeiros estão no local.