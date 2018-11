Acidente entre ônibus e caminhão mata 14 em Rondônia

Um acidente envolvendo um caminhão tanque e um ônibus deixou 14 mortos e pelo menos 13 pessoas feridas na rodovia BR-364, em Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, 11. O choque entre os dois veículos foi frontal, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu na região de Ouro Preto do Oeste, no leste rondoniense.Segundo a Polícia Rodoviária Federal, após a colisão, o caminhão explodiu. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Ouro Preto e Hospital São Lucas. Os casos mais graves foram encaminhados para o Hospital de Ji-Paraná. O trânsito teve que ser interditado no local e foi liberado por volta das 11h30.