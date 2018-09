Acidente entre ônibus e caminhão mata 2 no Ceará

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Ipu Brasília e um caminhão. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 16, na BR-222, na localidade de Pedra D''Água, a 15 quilômetros da sede de Itapajé, região norte do Ceará. O ônibus conduzia 41 passageiros e saiu de Fortaleza com destino à região da Serra do Ibiapaba, na divisa do Ceará com o Piauí. Os dois veículos colidiram numa curva fechada e o ônibus acabou despencando de uma altura de 50 metros. Francisca Furtado Neto, de 58 anos, morreu no local. Rita Gomes, de 51, foi levada de helicóptero da polícia cearense para ser socorrida no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no caminho até o hospital. O local onde aconteceu o acidente é conhecido como "curva da morte". Em abril deste ano, um outro acidente envolvendo um ônibus de uma funerária deixou seis mortos e 29 feridos.