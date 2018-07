Acidente entre ônibus e carro deixa 3 mortos e 13 feridos no Rio

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou três mortos e 13 feridos na noite desta sexta-feira, 9, na BR-354, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. Até às 11h50 deste sábado, 10, parte da rodovia continuava interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Não há informações sobre o que causou a batida.

Por volta das 23h40 de sexta-feira, um ônibus da Viação Útil, de Minas Gerais com destino ao Rio, colidiu com um Volkswagen CrossFox no quilômetro 16 da rodovia. A batida fez com que o coletivo tombasse em uma ribanceira de 150 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. Duas mulheres e um homem não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A corporação não soube dizer em qual veículo as três vítimas estavam.

Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram socorridas em dois hospitais da região: o Hospital de Emergência de Resende e uma Unidade de Pronto Atendimento do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.