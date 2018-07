Acidente entre ônibus e carro em Nova Iguaçu fere 20 O acidente entre um ônibus e um carro na Via Light, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), deixou 20 feridos, segundo a Polícia Militar. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que ainda não deu informações sobre o estado de saúde dos feridos. O acidente ocorreu por volta das 5h30 e provocou tumulto no trânsito da região.