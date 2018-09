Acidente entre ônibus e carro mata 1 e fere 7 em SE Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, no fim da tarde de ontem, em um acidente entre um ônibus e um carro no quilômetro 62 da BR-101, em Rosário do Catete (SE). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu quando o carro invadiu o sentido contrário e bateu de frente com o ônibus.