Acidente entre ônibus e carros deixa 40 feridos no Rio Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, em uma colisão envolvendo dois ônibus e dois carros na Avenida Pedro II, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 pessoas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar e as demais foram encaminhadas para hospitais da região. Por enquanto, não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.