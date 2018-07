Acidente entre ônibus e van deixa 61 feridos no Rio Um acidente envolvendo um ônibus e uma van na Avenida Marechal Fontenelle, no Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio, ocorrido na manhã desta terça-feira, deixou 61 pessoas feridas, entre passageiros e motoristas, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio.