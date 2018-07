Acidente entre ônibus mata 2 e fere 41 no Paraná Duas pessoas morreram e 41 ficaram feridas, entre elas 19 gravemente, após um acidente ocorrido na noite de ontem em Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Dois ônibus que transportavam estudantes colidiram frontalmente. Segundo informações da Polícia Rodoviária, um caminhão estava parado no acostamento com problemas mecânicos, mas parte do veículo ocupava a pista, o que pode ter causado o desvio de um dos ônibus para a pista contrária, batendo de frente com o outro coletivo. Um dos ônibus era da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal e outro estava fretado para os estudantes. Parte dos estudantes se dirigia para Ourinhos, no interior de São Paulo, e os outros estudantes seguiam para Ibaiti, no Paraná, para uma apresentação de coral. Os feridos foram levados para hospitais de Ribeirão do Pinhal, de Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio.