Acidente entre seis veículos deixa seis mortos em MG

Um acidente entre seis veículos provocou a morte de seis pessoas na noite de segunda-feira, 23, em São Gonçalo do Rio Abaixo, a cerca de 85 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A colisão ocorreu às 18h40, na altura do km 358 da BR-381. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista Joilde José de Souza, de 62 anos, perdeu o controle do caminhão carregado com milho e fubá que ele conduzia. Ele invadiu a contramão, atingiu um veículo de passeio e caiu em um barranco. Os condutores de outros três caminhões e de um veículo de passeio não conseguiram desviar a tempo e acabaram se envolvendo no acidente. Nesses veículos, não houve danos graves e seus motoristas saíram ilesos. Os bombeiros ainda tentaram socorrer Souza, mas ele morreu preso nas ferragens. Todos os ocupantes do carro morreram na hora: Maria Fabiana Serra Fernandes, José Maria dos Santos, Maria da Conceição de Paiva, Oziel de Souza Santos e uma mulher identificada apenas como Zeferina. O trecho onde houve o acidente ficou completamente interditado até a 0h10 de hoje. Durante o bloqueio, o congestionamento na via chegou a sete quilômetros, nos dois sentidos.