Acidente entre sete veículos mata três em Jacareí-SP Três pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas na madrugada de hoje num acidente ocorrido na pista SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba, envolvendo três caminhões e quatro veículos de passeio. Um caminhão-baú perdeu uma das rodas, que foi atingida por um carro. Os dois veículos então pararam na rodovia, forçando os demais que vinham atrás a fazer o mesmo. O condutor de um caminhão carregado de ovos não conseguiu parar e acabou atingindo e arrastando os demais veículos, inclusive subindo sobre um deles. Foram atingidos dois veículos de passeio, uma perua e um caminhão carregado com cerâmicas. Com o impacto, a carga de cerâmicas foi despejada sobre um dos veículos de passeio. Morreram no acidente dois ocupantes de um carro e um dos ocupantes do caminhão carregado com ovos. Funcionários da concessionária NovaDutra, policiais rodoviários e seis equipes dos bombeiros trabalharam no atendimento às vítimas. Dos sete feridos, dois não quiseram ser levados para o hospital. A pista ficou fechada por cerca de 4 horas e meia. Paraná Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida na noite de ontem num acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio num trevo localizado no município de Faxinal (PR), a 330 quilômetros de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as três vítimas ocupavam um carro que foi atingido lateralmente por um caminhão, cujo condutor saiu ileso. Nem policiais rodoviários e nem a Polícia Civil de Faxinal sabiam explicar a causa do acidente.