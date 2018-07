Acidente entre três veículos mata quatro em Minas

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro matou quatro pessoas na noite desta segunda-feira, 29, na BR-040, na região de Itabirito, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 23 horas, quando um caminhão que transportava melancia perdeu o freio e bateu na traseira do carro, que foi arrastado para outra pista e bateu em uma carreta. O motorista do carro, Ricardo de Souza Araújo, de 39 anos, e a passageira Maria Silva Machado Ferreira, de 44 anos, morreram na hora. Os caminhoneiros Anderson de Farias Figueiras, de 28 anos, e Edilson Raimundo Pacheco, de 31, também morreram no local. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Durante o resgate, os agentes presenciaram um outro acidente no mesmo ponto. Segundo os bombeiros, uma carreta perdeu os freios e para não bater nos homens que trabalhavam no local, o motorista desviou e caiu em um pequeno barranco. Ele sofreu ferimentos leves.