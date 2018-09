Acidente entre veículos mata cinco em Serrinha-BA Um grave acidente envolvendo cinco veículos matou cinco pessoas na manhã de hoje na BR 116, em Serrinha (BA). As cinco vítimas fatais estavam no mesmo carro, que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seria usado para o transporte irregular de passageiros. Três pessoas que tiveram lesões graves foram levadas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador.