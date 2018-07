Acidente entres duas motos e um ônibus mata 3 em SP

Por volta das 11h30, duas faixas centrais da Avenida Cupecê, no sentido centro, já estavam liberadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ainda de acordo com a companhia, uma faixa da esquerda e outra da direita continuavam bloqueadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram encaminhadas para o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para auxiliar no resgate. A vítima que teve ferimentos leves foi levada para o Hospital do Jabaquara.