Acidente envolve oito carros na Linha Vermelha Oito carros se envolveram em um acidente na Linha Vermelha, no sentido centro, na altura do quilômetro 15, por volta das 14h15 deste domingo, 19. A CET-Rio e os bombeiros estão no local prestando apoio aos motoristas. Até o momento, não há informações de pessoas feridas na via, que liga a Ilha do Governador ao centro da cidade.