Acidente envolve oito veículos no Rodoanel Um engavetamento envolvendo oito veículos, incluindo um carro-forte, no segundo túnel do Trecho Oeste do Rodoanel no sentido Rodovia Castelo Branco-Anhanguera, deixou o tráfego moroso por volta das 14 horas desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ninguém ficou ferido e, às 14h30, os veículos já haviam sido removidos do local do acidente.