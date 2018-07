Acidente envolvendo 5 veículos deixa 6 feridos em SP Seis pessoas ficaram feridas na tarde de ontem após uma sequência de colisões entre cinco veículos na Rodovia BR-153, na região de Onda Verde, no interior de São Paulo. A primeira batida aconteceu por volta das 15 horas, quando um carro diminuiu a velocidade em uma ponte, devido a um outro acidente que havia ocorrido na madrugada. Uma carreta que transportava 20 mil kg de carne caiu em um córrego no local e técnicos da concessionária que administra a rodovia e policiais rodoviários federais estavam no local sinalizando o acidente. Ao diminuir a velocidade, o carro foi atingido por um caminhão, que seguia atrás, sendo lançado por 30 metros, atingindo outro caminhão, que acabou atropelando um policial rodoviário federal e outro pedestre. O veículo bateu também em outro carro, que vinha na pista sentido contrário. O motorista do segundo carro perdeu a direção e atropelou outras duas pessoas. O primeiro veículo, com o impacto, colidiu novamente com outro caminhão, que estava parado no acostamento. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, entre os seis feridos apenas um estava em estado grave.