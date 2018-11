Acidente fere 1 e bloqueia pista expressa da Dutra

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 10h45. O tráfego foi interrompido para que o helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), pousasse na via a fim de prestar socorro à vítima. O bloqueio causa cerca de dois quilômetros de lentidão na estrada.

Na Marginal do Tietê, em São Paulo, uma colisão envolvendo dois veículos na pista local da via deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu perto da Ponte Julio de Mesquita Neto, para quem segue para a Castelo Branco, no bairro do Limão, zona norte.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, uma Kombi capotou na via após a colisão. Ainda não há informação sobre o estado de saúde do ferido e para qual hospital foi encaminhado. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apesar da interdição de uma das faixas, não havia registro de congestionamento.