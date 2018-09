Acidente fere 1 e causa lentidão em avenida de SP Um motorista ficou ferido após capotar o carro nesta manhã na Avenida Moreira Guimarães, esquina com a Avenida Iraí, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não precisou socorrer a vítima, que teve ferimentos leves. Devido ao acidente, às 10h20 havia lentidão de seis quilômetros no Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Borges Lagoa.