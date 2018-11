Acidente fere 3 e para trânsito na Marginal do Pinheiros

Quatro viaturas dos bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foram acionadas e encaminharam as vítimas para o Hospital das Clínicas. Um dos motoristas e um passageiro foram atropelados pela moto ao descerem do carro. O motoqueiro também se feriu. Duas das vítimas foram socorridas em estado grave.

O motorista deve evitar a região em razão do congestionamento que se formou no local. Já são quase oito quilômetros de filas. O local só será liberado após a perícia da Polícia Civil, processo burocrático solicitado pelo delegado do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, para onde o caso foi encaminhado. Até as 6h55, os peritos não haviam chegado.