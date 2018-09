Acidente fere dois e causa lentidão na Dutra, em SP Um caminhão tombou e deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje na Rodovia Presidente Dutra, no município de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da cidade. O acidente aconteceu por volta das 7h30 no quilômetro 27, na pista sentido Rio de Janeiro. A carga do veículo caiu na pista, que teve de ser totalmente interditada.