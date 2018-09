Acidente fere quatro e congestiona Marginal do Pinheiros Uma colisão entre um veículo de passeio e duas motos, hoje, deixou quatro feridos e causou um congestionamento de mais de 19 quilômetros na Marginal do Pinheiros, em São Paulo (SP). A pista sentido Castelo Branco, próximo à ponte Ary Torres, ficou com duas faixas de rolamento interditadas por conta do acidente, causando engarrafamento nas duas pistas. Na pista expressa, os motoristas enfrentavam quase 11 quilômetros de trânsito parado. Já na pista local, a situação também era complicada, com trânsito carregado em quase nove quilômetros.