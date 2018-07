Acidente fere quatro turistas argentinos no RS Um acidente entre um ônibus e um veículo Strada, na Rodovia BR-290, em Alegrete, Rio Grande do Sul, deixou quatro argentinos feridos nesta madrugada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O ônibus que fazia a linha Buenos Aires, na Argentina, a Camboriú, em Santa Catarina, foi atingido por uma caminhonete que invadiu a pista contrária. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e desceu um barranco. O ônibus não capotou, de acordo com a PRF. O motorista da caminhonete, de 26 anos, aparentemente embriagado, se negou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia. Os feridos foram liberados após atendimento no Hospital Santa Casa de Caridade, em Alegrete.